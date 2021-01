Juez ordena levantar huelga, pero no exige al alcalde Muyshondt reinstalar a trabajadores despedidos y pago de retenciones laborales

Los diputados de los partidos ARENA y FMLN han dejado de lado su trabajo legislativo y durante horas laborales se dedican a visitar el territorio para pedir el voto a la población.

A pesar que la Constitución de la República prohíbe este tipo de prácticas en el Artículo 218, los diputados lo continuación haciendo regularmente sin que se les descuenten los días laborales que utilizan para hacer campaña.

“Cuando hay elecciones siempre se reajusta el calendario de reuniones de las Comisiones y también de la Plenaria, porque los partidos políticos y especialmente los candidatos piden más tiempo para estar en el territorio en contacto con la población”, expresó el diputado del FMLN, Damián Alegría.

Por su parte, el diputado de ARENA, Ernesto Vargas se justificó diciendo que los diputados no dejan de laborar, sino que trabajan en la democracia directa desde los territorios que visitan.

“El trabajo territorial no es político… no es que no estén trabajando (los diputados en campaña), están trabajando en la democracia directa”, afirmó el diputado Vargas.

Según lo establece el ordinal 4° del Art. 131 de la Constitución de la República, las Fracciones Legislativas y Comisiones deben justificar las ausencias de sus diputados en campaña, documentando los respectivos permisos personales y sin goce de sueldo, algo que los partidos ARENA y FMLN no hacen.