Intolerancia | Repartidor de comida rápida y conductor son captados peleando por el Salvador del Mundo

Un acto de intolerancia se registró en la tarde de hoy viernes en la zona cercana a la plaza del Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

En este suceso se vieron involucrados un motociclista repartidor de comida rápida y un conductor, quienes detuvieron la marcha para arreglar sus diferencias.

En el video compartido en las redes sociales se puede ver cómo el motociclista reclama fuertemente al otro hombre del vehículo y luego se regresa a sacar algo del compartimento de su moto para continuar agrediendo al conductor.

El responsable del microbús intenta golpear al motociclista haciendo algunas maniobras.

En la publicación del video los comentarios llegaron de inmediato: «Otro que se va a perder el mundial», “@pedidosya, no evalúan psicológicamente a esos chavacanes repartidores. La imagen no refleja confianza de ningún tipo”, “Éstos tipos repartidores son unos abusivos, no me sorprendería que éste sea un terrorista…”, entre otros.