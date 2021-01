Gobierno presenta guía clínica para el manejo de la enfermedad renal crónica en establecimientos del primer nivel hospitalario

El representante de Canal 12, Carlos Artiga, dio a conocer este miércoles detalles de un proceso judicial que se realiza con el partido ARENA debido al incumplimiento de pago tras compromisos que adquirió en la pasada campaña electoral.

El monto adeudado asciende a más de $245,000, sin embargo, luego de más de un año y medio, el instituto político no llega a un acuerdo de pago con el medio de comunicación.

“Sorprendentemente han comparecido en audiencia a negar una obligación y un compromiso comercial que adquirieron desde hace dos años…”, esto como parte de los servicios ofrecidos por canal 12 al partido tricolor de cara a las elecciones de 2019.

Cabe mencionar, que a este medio Diario Digital Cronio, nos deben 3 facturas de de la campaña electoral, cuando ARENA compro publicidad para Carlos Callejas.

ARENA se ha negado a pagar más de $245,000 que le debe a Canal 12 por publicidad que el medio le dio en la campaña presidencial de Carlos Calleja @elsalvador @Judicial_ES representante de Canal 12, Carlos Artiga explica el caso pic.twitter.com/D0nELNenvY — Juan Carlos Vásquez (@juancarlosvrm) January 27, 2021

En las afueras de un tribunal de San Salvador, Artiga afirmó que son tres procesos los que se han desarrollado con ARENA, debido a que son tres medios diferentes de una misma corporación, el primero de ellos se solventó luego que esta institución política ofreciera un monto que fue aceptado.

Sin embargo, los otros dos procesos han quedado sin acuerdo. “Lo que más nos sorprende es que en medio de tres procesos… en el tercero vienen a decir que no hay deuda, eso es lo que resulta sorprendente para nosotros, no nos parece no nos explicamos porqué”, detalla el representante de canal 12.

Artiga finalizó sus declaraciones a periodistas afirmando que van a valorar las alternativas que tienen para continuar el proceso a fin de llegar a un acuerdo de pago.