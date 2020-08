Defensora de derechos humanos, Bessy Ríos y ministro de Trabajo, piden a las autoridades investigar hechos acontecidos en protesta en Soyapango

Esta mañana de lunes en la entrevista de El Salvador To Day de Diario Digital Cronio, la defensora de derechos humanos en el país y abogada Bessy Río, se refirió a los hechos acontecidos esta misma madruga que dejaron tres empleados municipales heridos de gravedad tras una serie de disparos durante una protesta contra la comuna del municipio de Soyapango.

Ríos, alzó la voz e hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar de oficio los hechos lo antes posible.

“Un llamado a la PDDH y a la Fiscalía a que le pongan ojo por favor a los hechos sucedidos esta madrugada en Soyapango, han habido disparos y hay un sindicalista con un disparo en la cabeza”, señaló Bessy Ríos.

Para la defensora de derechos humanos este tipo de sucesos no deberían de darse en un país democráticos y menos contra la clase obrera.

“En un país democrático en menos de un mes han matado un sindicalista, han atentado contra otro”.

La invitada fue más allá en su análisis y señaló a las alcaldías de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango de estar intentando privatizar la recolección y servicio de desechos sólidos en el país.

“En la alcaldía de Santa Tecla, San Salvador y Soyapango ha habido problemas, las tres bajo la bandera de arena y las tres con un proceso de privatización en la recolección y del servicio de desecho sólidos”.

Bessy Ríos pidió a la PDDH y a la FGR a investigar a profundidad la presunta privatización de la basura en las alcaldías en mención y esclarecer de una vez por todas los términos de los contratos y a las personas y empresas que estarían detrás todo, pues se menciona a un prominente empresario salvadoreño y a una empresa de origen colombiano.

“Ojo que en un país democrático esto ya fuera un tema de alarma. Qué empresario está de tras de esa privatización, qué beneficio tiene ese partido y por qué están atacando a los sindicalistas, no es de gratis”, dijo la abogada.

Los incidentes que han dejado por lo menos a tres sindicalistas heridos esta madrugada, no han pasado desapercibidos también por el ministro de trabajo, Rolando Castro, quien en su cuenta de twitter compartió una serie de videos del momento de los disparos en los contornos de la alcaldía de Soyapango.

El titular de la carta de Estado pide además al fiscal general, al director de la policía y al ministro de Seguridad y Justicia a investigar los hechos y a capturar los responsables.

Nos envían esto trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, Sr Fiscal @MelaraRaul @FGR_SV Sr director @Director_PNC Sr Ministro @RogelioRivas esto está en flagrancia pido enérgicamente la captura de los involucrados. Insisto está en el tiempo de la flagrancia. pic.twitter.com/JOEF75FKrn — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) August 31, 2020

Esto es muy grave lo que ha ocurrido en la Alcaldía de Soyapango contra los trabajadores municipales. Mi llamado es claro para las instituciones como la @PNCSV @FGR_SV en vista que se está en la flagrancia y deben proceder con. Las capturas, según informe preliminar hay (hilo)👇 pic.twitter.com/YjKrxj7EOD — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) August 31, 2020

Primero es la voz del seguridad del Alcalde y luego es la voz del Alcalde de Soyapango, según la información de los mismos trabajadores donde convocan e incitan a la violencia y actuar contra los trabajadores de desechos sólidos. Es reprochable e indignante que los Alcaldes hilo pic.twitter.com/8UdDENmBX7 — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) August 31, 2020

Versión del alcalde.

El alcalde de Soyapango, Juan Pabló Álvarez, dijo no entender el motivo de la protesta por parte de los sindicalistas, más bien, señaló a algunos empleados de la municipal de haber confiscado las llaves y algunos camiones del tren de eso que se guardan en un predio sobre la carrera de Oro y de haber sido utilizado para la protesta.

“Empleado y personas ajenas a la municipalidad entraron con violencia al predio a sacar los camiones, ellos tienen en poder las llaves, las tarjetas de circulación y nuestro equipo y nosotros no podemos salir de la alcaldía. Estamos privados de libertad desde casi 24 horas”, dijo el edil.

“A estas personas no se les debe salió alguno, no se le deben los bonos, no se les debe retenciones y se les ha aumento cien dólares a todos y ellos plantean que nosotros queremos privatizar la recolección de los desechos”, aseguró Juan Pablo Álvarez.