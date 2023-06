Bus de la ruta 105 impacta contra una vivienda y deja once personas lesionas

Unas 11 personas resultaron lesionadas luego que un autobús de la ruta 105 chocó contra una vivienda ubicada en La Libertad, la mañana del lunes.

Según las palabras de Juan Carlos Torres a TCS Noticias, conductor del autobús accidentado, un bs de la ruta 205 invadió su carril y producto de ello perdió el control e impactó contra la estructura.

“Yo venía entrando a Lourdes y venía un bus de Sonsonate delante de mí, en el carril derecho, y cuando llegué a esta zona de La Palma el bus de Sonsonate se metió en el carril donde yo venía. Entonces, yo frené, el bus se me barrió y por no pegarle a él, lo encaramé en la calzada. Entonces, ahí me descontrolé y me vine hasta este otro lado”, dijo a un reporte de TCS Noticias Torres.

El siniestro vial ocurrió sobre el final de la cuarta calle Poniente, en Lourdes, del municipio de Colón, sobre el kilómetro 25 de la carretera que Sonsonate conduce hacia San Salvador.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) dijo que el motorista de la ruta 105 perdió el control debido a la excesiva velocidad e impactó contra una vivienda.

Torres fue detenido por el delito de conducción peligrosa. Las investigaciones determinarán la responsabilidad del o los involucrados para deducir responsabilidades.

