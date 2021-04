VIDEO | Mujer se corta las uñas por primera vez en 30 años

Quienes son obsesivos con el tema de la belleza e higiene personal, no pueden soportar no cortarse las uñas en un largo periodo de tiempo.

Si eres de esos, imagínate lo que significa no cortarse las uñas por más de 30 años.

Eso fue lo que hizo una mujer de Texas llamada Ayanna Williams, quien hasta hace unos días poseía el título del Guinness World Records (GWR) al tener las uñas de las manos más largas del mundo.

Ayanna decidió no cortarse las uñas por más de 3 décadas, lo cual las llevó a medir 733,55 centímetros (24 pies con 0.7 pulgadas), medida que fue avalada también por Ripley’s Believe It or Not!

Finalmente, la mujer decidió cortárselas con la intención de iniciar un nuevo capítulo en su vida.

Sus uñas, que rompieron récord, ahora quedarán inmortalizadas con el título del récord actualizado en la nueva exhibición en Ripley’s Believe It or Not! Orlando Odditorium.

“Se sentirá como si fuera una cera de mí misma. Aunque solo sean mis uñas, será increíble. ¡No puedo esperar a ver eso!… Guinness World Records y Ripley’s Believe It or Not! se dedican a eso. Prefiero que los tengan ellos que cualquier otro. Y una cosa, es historia para mis hijos y mis nietos. ¡Es muy emocionante!”, indicó Ayanna.

La mujer está feliz de que sus uñas serán exhibidas.

Ayanna, quien sintió emociones encontradas por cortarse las uñas, logró por primera vez el título de récord de Guinness World Record en el 2017, cuando sus uñas alcanzaron un total de 576,4 centímetros, en ambas manos.

Antes del procedimiento emocional, la Dra. Allison Readinger, Dermatóloga certificada, le midió las uñas y descubrió que habían crecido sustancialmente desde la certificación del título de récord de 2017.

Las uñas de Ayanna alcanzaron unos increíbles 338,5 centímetros en su mano derecha y 395,05 centímetros en su mano izquierda, llevando la longitud total de sus uñas a 733,55 centímetros. Después del corte, Ayanna expresó alivio instantáneo en su pulgar y nudillos.

Ripley’s Believe It or Not! preservará y exhibirá estas uñas, oficialmente certificadas por Guinness World Records, para honrar los increíbles esfuerzos de Ayanna e inspirar a las generaciones a visitar la exhibición, a partir del viernes, 9 de abril.

Ella está animando al próximo entusiasta de uñas más largas a hacer historia y buscar un título de récord. “¡Haz lo que quieras hacer! Que todos sean ellos mismos. Si quieres que te crezcan las uñas, ¡hazlo! ” agrega Ayanna.