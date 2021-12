Vecinos amarran y entregan a mujer que intentó matar a su hija de 10 meses

Tras casi un mes hospitalizada en terapia intensiva por un derrame cerebral que le provocó un coma natural, Carmen Salinas falleció durante la noche del 09 de diciembre. La familia de la reconocida actriz dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales y desde las primeras horas de este viernes se comenzaron a realizar los servicios funerarios en la Ciudad de México.

Fue alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando el cuerpo de la coahuilense abandonó el hospital de la colonia Roma rumbo a una agencia funeraria ubicada al sur de la CDMX. La carrosa llegó media hora después a la funeraria Gayosso de Félix Cuevas. Los restos de Carmelita Salinas serán velados a partir de las 11:30 de la mañana y hasta el momento se desconoce si se abrirán las puertas para que el público pueda despedirse de la querida actriz.

María Eugenia Plascencia, hija de la también empresaria, concedió una entrevista para Noticieros Televisa donde a nombre de la familia agradeció por las muestras de cariño que les han brindado tanto el medio del espectáculo como los fans. De las misma manera, comunicó que todavía se desconoce cómo se llevará a cabo el funeral, pero externó que se tiene la intención de compartir el momento con el público, tal y como lo hubiera querido Salinas.

“No he podido hablar con mi sobrina ni con mi primo, pero yo creo que sí, que nos acompañe la gente que quería mucho a mi mamá. Yo sé que la gente quiere estar con nosotros, familiares, amigos… si tengo que hacer que nos acompañen”, declaró.

Plascencia agregó que los restos de su madre descansarán en su capilla familiar dentro del Panteón Español ubicado en la delegación Miguel Hidalgo. Con ello, el cuerpo de la actriz reposará junto a su hijo, Pedro Plascencia, quien perdió la vida en 1994 a meses de haber iniciado su lucha contra el cáncer. Cuando el músico falleció, la actriz quedó destrozada.

Pedro Plascencia Salinas fue fruto del matrimonio que tuvo Carmelita Salinas con Pedro Plascencia Ramírez en 1956. Su esposo destacó en el medio como pianista y compositor, talento que heredó su primogénito, a quien recibieron tan solo 11 meses después de su unión.

Durante la misma entrevista, María Eugenia externó un significativo agradecimiento para todas las personas que le han hecho llegar sus muestras de cariño por distintos medios. La hija de la “Corcholata” dijo sentirse afortunada por recibir todo el amor que sembró su madre, uno de los principales motivos por los que quiere que todos tengan la oportunidad de despedirse de ella.

“No saben cómo me he sentido, con un orgullo y con una felicidad ante tantas muestras de cariño y de amor, desde que estuvo mi mamá en el hospital no sabes cuántas oraciones, cuántas cadenas y ahorita con lo de mi madrecita no saben tanta gente que me ha dado el pésame, es un ícono mi mamá”, añadió.

De acuerdo con la información que dio Noticieros Televisa, el funeral si contará con acceso al público en pequeños grupos de cinco personas, quienes podrán acceder a la capilla A donde estará el cuerpo de la afamada actriz, mientras que en la capilla B se encontrará la familia. Cabe mencionar que las personas que deseen acudir deben presentarse con las medidas de salubridad pertinente. También se detalló que el día de mañana serán incinerados los restos de la coahuilense.

Carmelita Salinas es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo por su increíble talento e inigualable carisma, con lo que también logró conquistar el corazón de miles de mexicanos. Inició su trayectoria artística desde muy joven, cuando descubrió que tenía un talento especial en su voz, pues podía imitar a algunos de los cantantes del momento.