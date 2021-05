Terrible destino: fanáticos decapitan sádicamente a niños y mujeres

En los próximos meses se verán grandes cambios respecto a la política de Estados Unidos con Venezuela.

Entre junio y julio representantes del Gobierno de Joe Biden visitarán el país sudamericano, dijo el diputado e integrante de la comisión especial de Diálogo, la Reconciliación y la Paz de la Asamblea Nacional, Javier Bertucci.

“Hay algunas cosas que estamos adelantando con Estados Unidos, como visitas institucionales de organismos del Gobierno de alto nivel, que posiblemente suceda entre junio y julio de este año, y que ellos mismos constaten la situación política del país, que hagan reuniones y que tengan información de primera mano”, expresó Bertucci a la agencia Sputnik.

No obstante, Bertucci no ahondó en lo que harán los políticos norteamericanos en Venezuela, pero indicó que Estados Unidos no está dispuesto a mantener la incertidumbre en la política hacia Venezuela.

El pasado 26 de mayo, Nicolás Maduro, expresó que está dispuesto a dialogar con Guaidó, y entre los puntos que puso sobre la mesa están el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos.