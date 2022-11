Mujer de 88 años muere tras ser atacada por un perro mientras caminaba en Virginia

Una mujer de 88 años de edad, una anciana querida de una iglesia de Virginia, murió después de ser mutilada por un perro, según múltiples informes.

El lunes pasado, amigos y familiares dijeron que Evangeline Brooks caminaba hacia la casa de su hermana en Richmond, Virginia, cuando un perro la atacó, según dio a conocer WTVR.

Brooks fue llevada al hospital después de que la policía respondiera a una llamada de emergencia, sin embargo, murió a causa de sus heridas al día siguiente, informó NBC12.

“Es una gran pérdida. Es una gran pérdida para mí, pero he decidido que cada día tengo que ser lo mejor que puedo ser. Esa es mi responsabilidad”, dijo el hijo de Brooks, Howavrd.

🚨#RICHMOND🚨: A community is grieving after 88-year-old Evangeline Brooks was killed during a dog attack.



Richmond Police is investigating and will consult with the Commonwealth’s Attorney’s Office regarding any charges. @NBC12 pic.twitter.com/VXdKkWUrmJ