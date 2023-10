La guerra Israel-Hamás impacta en los precios del petróleo

Como «muy productivo» han sido catalogados el compromiso de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de la reciente visita de un equipo negociador al territorio nacional, afirmó en una entrevista con la agencia de noticias Reuters el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés. Ayer el presidente Nayib Bukele mencionó la nota en la red social X, en la que destacó el primer paso en las negociaciones con el organismo financiero. Según Valdés, aunque todavía no hay acuerdo para un nuevo programa de financiamiento, es un primer paso que encamina hacia el objetivo común.

«Acabamos de tener una misión allí, una misión de negociación, pero sabíamos que sería un primer paso. Aún no hemos llegado a ese punto [de acuerdo]», dijo el funcionario del FMI. Por otro lado, la agencia de noticias destacó, de la cita con Valdés, que los eurobonos salvadoreños se encuentran entre los de mejor desempeño en lo que va del año y los inversores han considerado un posible acuerdo con el FMI como catalizador para la siguiente etapa del repunte.

Valdés afirmó que no hay un plazo establecido para llegar a un acuerdo, ni siquiera para fijar la próxima reunión, y que se necesitan «medidas estructurales importantes, por lo que es mejor hacerlo bien que apresurarse».

El tamaño de un eventual programa se establecería cerca del final de las negociaciones, estimó Valdés,y el monto estaría vinculado a la brecha en la balanza de pagos.

«Hay discusiones en curso sobre las medidas [a tomar] y eso nos permitirá evaluar adecuadamente las brechas de financiamiento», externó.

El FMI dio a conocer a finales de septiembre que estaba trabajando con El Salvador en cuestiones técnicas y en minimizar los riesgos de la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en el país. El miércoles 9 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcóin, que catapultó al país como el primero en el mundo que incorpora esta criptomoneda en el sistema financiero.

De acuerdo con Reuters, cuando se le preguntó a Valdés si un cambio en el estatus del bitcóin era parte de las discusiones dijo: «Preferiría no identificar las medidas exactas que deben tomarse, pero es un hecho bien conocido que no vemos […]. No apoyamos, en general, tener bitcóin como moneda de curso legal».

APUESTA INTERNA

La misión del FMI arribó al país en los primeros meses de 2023 para evaluar las condiciones monetarias luego de las maniobras de recompra del Gobierno de Nayib Bukele de los bonos de vencimiento 2023 y 2025 (en septiembre y diciembre pasados) para readquirir, a precio de mercado, todos los títulos que los tenedores estuvieran dispuestos a liberar, y dejó claro que los que decidieran mantenerlos serían cancelados en la fecha contratada (24 de enero de 2023).

En el caso específico del vencimiento de este año, esas ofertas de recompra fueron bien recibidas por el mercado, ya que la negociación permitió que El Salvador obtuviera más de $133 millones en la primera compra anticipada y más de $62 millones en la segunda, montos que restados al total de $800 dejaron un total pagadero de $604 millones, más $23 millones en intereses.

Además, según el organismo multilateral, los resultados favorables del país también se sustentan en las contundentes mejoras de la seguridad, la diversificación económica, la reducción de los trámites y en la afortunada estrategia de recaudación tributaria.

En este último punto, los ingresos tributarios y las contribuciones en El Salvador continúan registrando una racha alcista. Según el último informe del Ministerio de Hacienda (MH), hasta septiembre de 2023, los ingresos tributarios y las contribuciones sumaron $5,249.1 millones que representan un crecimiento de $148.3 millones, es decir, 2.9 % más que lo recaudado en el mismo período del año pasado.

El reporte del Gobierno destacó que las cifras de recolección, hasta la fecha mencionada, han sido positivas y que incluso superan a las del año pasado, lo que augura una tendencia alcista para el cierre de este año y también para 2024.

Detalló que el aumento es apalancado por el impuesto sobre la renta (ISR), que es el que más ha aportado en la curva ascendente, con $70.7 millones adicionales en comparación con el mismo período del año pasado, y totaliza $2,315 millones con un crecimiento de 3.1 %.

En esa misma línea, las retenciones de la renta reportaron un aumento de $49.9 millones, con un 5.1 % adicional; mientras que el pago a cuenta, $29.3 millones, es decir, 6.1 % más que en 2022.

Por otro lado, el impuesto sobre el valor agregado (IVA) ha incrementado $69.9 millones, con un aumento de 3.1 % y ha totalizado $2,359.9 millones.

En este sentido, las declaraciones del IVA han aumentado $112.5 millones (11.3 % más) y han totalizado $1,107.8 millones.

