Detienen a menor de 15 años sospechoso de un asesinato

Al menos dos sujetos están siendo buscados por la Oficina del sheriff del condado de Sacramento (California, EE.UU.) por abrir fuego la madrugada del miércoles contra dos viviendas, recoge la prensa local.

En una de las casas afectadas, un niño de 4 años dormía cerca de la ventana que fue perforada por las balas. En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver cómo la madre del menor abre un poco las persianas y, aparentemente al ver a los delincuentes, corre a donde está su hijo, se agacha y lo cubre con su cuerpo. Cuando termina la balacera se lleva al niño a otra parte de la vivienda.

La mujer, que dijo a las autoridades que no sabía quiénes eran los hombres que dispararon contra su casa, cree que lo hicieron porque ella los vio a través de la ventana. La vecina, cuyo carro también fue baleado, indicó que se acaba de mudar a este lugar y piensa que los sujetos confundieron su identidad.

#BREAKING Shocking video shows the moments a Rio Linda mother rushed to protect her daughter from a drive-by shooting. Details on @FOX40 at 4. Live report at 5:30. #Shooting #Sacramento pic.twitter.com/jjargHBp6Q

— Zach Boetto (@FOX40Zach) March 27, 2024