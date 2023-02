California alcanza las 100,000 muertes por covid-19, más del 40% son de latinos

A tres años de que estallara la pandemia de covid-19, California alcanzó el 23 de febrero 100,187 muertes a causa de este virus mientras que el 42.2% de los fallecimientos han sido de latinos, de acuerdo a cifras publicadas por el Departamento de Salud Pública de California en su portal oficial.

“La angustia de tantas personas muertas pesa mucho sobre todo entre nosotros en salud pública”, dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

“Creo que pesa igualmente en todos los que viven en nuestro condado, en nuestro estado, nuestro país y el mundo porque nadie anticipó este número. Ninguno de nosotros quería que esto llevará a qué tanta gente perdiera la vida, y crea una gran tristeza. Es difícil para nuestra comunidad recuperarse”.

A la fecha, en California, covid-19 cobra la vida cada día de un promedio de 22 californianos y se registra una media diaria de 2,959 casos; y después de los latinos, el grupo más impactado por covid en cuanto a muertes, es la población blanca con 35.9% del total; le siguen los asiático-americanos con 11.2%, y 7% de afroamericanos.

En diciembre de 2022, según el Departamento de Salud Pública del Estado, la gente no vacunada tuvo tres veces más probabilidades de morir de covid que quienes contaban al menos con la primera serie de vacunas.

Y hasta el 23 de octubre, California reportaba 11 millones de casos de covid, 44% corresponden a latinos. En el condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud reportaba 1.4 millones de casos de covid, y 16,653 muertes de latinos.

Patricia Guerrero de 50 años se salvó de contagiarse de covid durante lo más álgido de la pandemia y hasta se creía inmune, ya que pensaba que a ella el virus nunca la tocaría.

Pero todo cambió cuando en septiembre de 2022 cayó en el hospital víctima de covid, pese a tener la dosis primaria de la vacuna y un refuerzo, este mes de febrero de 2023 volvió a contagiarse del virus.

“Esta segunda vez fue peor porque me pegó duro en los pulmones con mucha tos y opresión en el pecho, no alcanzaba a respirar”.

Patricia, residente de Los Ángeles, considera que se descuidó y por eso se volvió a contagiar. “Ya no usaba cubrebocas ni desinfectante para las manos. Me confié porque miré que los casos estaban bajando; y me olvidé de protegerme aún cuando mi trabajo de organización de eventos, es andar entre mucha gente”.

A partir de que se recuperó hace unos días, dice que no se vuelve a quitar la mascarilla por nada del mundo cuando ande en público. “Y cuando esté cerca de que se me acabe la inmunidad, me voy a poner la vacuna del refuerzo bivalente”.

En cuanto a vacunación, el 72.6% de la población tiene las dos dosis primaria de la vacuna, el 61.1% tiene la dosis primaria más una vacuna de refuerzo y solo el 24% de la población se ha puesto el refuerzo bivalente.

Los latinos mayores de 65 años son los que más se han vacunado en un 77% dentro de la comunidad latina así como el 74% de los latinos entre 50 y 65 años; y el grupo menos vacunado son los menores de 6 meses a 11 años.

Recomendaciones para evitar contagiarse de covid:

Vacunarse y ponerse el refuerzo de covid-19 a partir de los seis meses de edad. Para encontrar un lugar cercano a su casa donde vacunarte, visite myturn.ca.gov o llama al 1-833-422-4255.

Use una mascarilla bien ajustada y con filtración. Las mejores mascarillas para prevenir covid-19 incluyen N95, KN95 y KF94.

Si está experimentando síntomas de covid como fiebre, tos, fatiga, dolores musculares y dificultades para respirar, hágase la prueba, llame a su doctor y siga la guía del aislamiento si sale positivo.

Tips de viaje: No viaje si está enfermo o sale positivo a covid; y antes de viajar, asegúrese de estar al día con las vacunas de covid y otras que se necesiten, ya sea que si vuelo sea nacional e internacional.

