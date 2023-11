Fesfut todavía no indemniza a Hugo Pérez

Rebeca Duarte, paratleta de nuestro Programa Esfuerzo y Gloria, se define como una chica de pocas sonrisas, pero en una plática sobre su medalla de plata en los VII Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 frente regaló varias y compartió sus sensaciones después de haber aportado la segunda presea para El Salvador en la capital chilena.

Por el momento, solo Duarte y el paratleta Herbert Aceituno, con su oro en el parapowerlifting, han ganado presea en la máxima fiesta deportiva paralímpica de América y una histórica medalla para la boccia salvadoreña.

“Estoy muy contenta y motivada por haber ganado la segunda medalla para El Salvador. La final estuvo reñida y complicadita, además hubo un poco de nervios, pero al final se logró ganar. Me siento motivada y orgullosa por la medalla”, comentó la paratleta que este sábado cumplirá sus 21 años.

Duarte también dijo que desde antes de viajar a Chile ya se visualizaba en el podio de Santiago 2023.

“En algunas entrevistas que me hicieron antes, yo siempre me miraba en el podio. Lastimosamente no fue el color de medalla que yo deseaba, pero logré llegar al podio. Con mi entrenadora estamos satisfechas de que el trabajo no fue en vano, mejoré el octavo lugar y no me voy con las manos vacías. Me llevo una buena experiencia”, mencionó.

Rebeca aseguró la plata al clasificar la final de boccia, clase BC2, y tuvo la oportunidad de convertirla en oro, pero perdió 7-3 ante la mexicana Karina Martínez, quien se llevó el oro después de cuatro intensos matches.

“Es una motivación haber llegado a la final, yo me había propuesto llegar hasta la final y, gracias a Dios, es lo que hice. La medalla ha sido posible, en primer lugar, gracias a Dios, y en segundo, diría que gracias a mi familia y mi entrenadora”, comentó la máxima figura de la boccia salvadoreña.

“La medalla es un gran orgullo y significa mucho poder representar a todas las mujeres con discapacidad. Sobre todo porque aún no me lo creo que soy la primera mujer salvadoreña con discapacidad en ganar medalla parapanamericana”, expresó.

Con la medalla de plata, Rebeca Duarte superó el desempeño obtenido hace cuatro años en los Juegos Parapanamericanos Lima 2029, donde logró el octavo lugar.

“Ya no soy la niña que compitió en Lima 2019; desde entonces me propuse trabajar para llegar al podio en la siguiente edición de los Juegos Parapanamericanos. Ahora también ya controlo mejor los nervios y he conseguido sentirme más segura de mí misma”, explicó la paratleta, originaria de Caserío El Desagüe, en Metapán.

Para Rebeca, la presea parapanamericana es un excelente resultado para su palmarés y le da impulso a su anhelo de representar a El Salvador en los Juegos Paralímpicos París 2024.

“Seguiremos dándole con todo, esperando, primero Dios, poder ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 y estar en el podio ahí también”, recalcó.

Con la participación en Santiago 2023, Rebeca cerró su calendario internacional de competencias y se mantiene en el segundo lugar del ranking mundial de la clase BC2 con 115.2 puntos.

