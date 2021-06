VIDEO | Cristiano Ronaldo aconseja beber agua y no bebidas carbonatadas

El jugador más en forma del mundo en la actualidad, Kylian Mbappé, por fin habló sobre su futuro con France Football y, al tiempo que hizo soñar a los madridistas, también hizo temblar a los barcelonistas con sus declaraciones.

Sin decir de manera clara que dejará al PSG, el francés y jugador insignia de Francia, aseguró que no sabe qué hará este verano, si seguirá en su equipo actual o si cambiará de aires.

“Tengo que tomar la decisión correcta y es difícil… y darme todas las oportunidades para tomar una buena decisión. Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, ¿pero es este el mejor sitio para mí? Todavía no tengo la respuesta…”, declaró el jugador a France Football.

Asimismo, el posible Balón de Oro, manifestó que quiere hacer bien las cosas con el PSG en caso de irse, y no hacerlo de una manera traicionera.

“El PSG entiende mis peticiones porque saben que no voy a hacer ningún movimiento traicionero. Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una manera limpia y con clase fuera del campo”, dijo Mbappé, quien acaba contrato en 2022 y, de no renovar con el PSG ni negociar su salida este año, se irá libre al finalizar contrato con el club.