Real Madrid y Barcelona se examinan en su tercer Clásico en EEUU

Una actuación protagónica del argentino Lionel Messi por segundo partido consecutivo fue suficiente para que el Inter Miami consiguiera su segunda victoria en la Leagues Cup al derrotar 4-0 al Atlanta United en el DRV PNK Stadium.

Al igual que en el encuentro anterior ante Cruz Azul, donde marcó un gol al minutos 93 para darle el triunfo al Inter Miami, Messi volvió a ser figura esta vez desde la titular, anotando dos tantos que equilibraron la balanza en favor de los de la MLS.

Y es que el show del Inter Miami comenzó desde temprano cuando los dos nuevos fichajes se unieron al minuto 8′ del encuentro. Sergio Busquets rompió las líneas defensivas del Atlanta United con un pase aéreo que el 10 controló para definir y aunque en un principio su remate se estrelló en el poste, segundos después tomó la esférica para marcar a placer y poner el 1-0 en la pizarra.

