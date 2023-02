Dani Alves se hunde cada vez más: dos testigos más avalan la versión de la víctima del presunto caso de agresión sexual

Tom Brady considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, se convertirá en el comentarista mejor pagado de la televisión gracias al contrato que firmó con FOX Sports por 10 años y $375 millones de dólares.

“Nos complace anunciar que, inmediatamente después de su carrera como jugador el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en FOX Sports como nuestro analista principal“, declaró Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corporation en mayo del año pasado.

Tom Brady anunció este miércoles su retiro de la NFL luego de 23 temporadas en las que obtuvo seis anillos de Super Bowl con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, equipo con el que jugó la temporada 2022, la última de su carrera.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

A sus 45 años el exquarterback llegará a la televisión para convertirse en el comentarista mejor pagado por encima de Troy Aikman, expasador y leyenda de los Dallas Cowboys, quien es analista estelar de ESPN, y de Tony Romo, otro exmariscal de campo de Cowboys, quien trabaja para CBS.

El siete veces campeón de la NFL ganará más de $37 millones de dólares al año; cantidad superior a los $18 millones que cobran Aikman y Romo, en sus respectivas cadenas.

En febrero del 2022 Brady dio un primer adiós a la liga, decisión de la que se arrepintió 40 días después para jugar una última campaña con los Buccaneers, equipo con el que fue eliminado en la ronda de comodines por los Cowboys el 16 de enero pasado.

After 23 seasons in the NFL, Tom Brady has announced his retirement.



Last May, he signed a 10-year, $375M deal with Fox Sports 💰



Do you think he'll make an appearance during Fox's #SuperBowl pregame show? 👀 pic.twitter.com/SVsO1gFS9w