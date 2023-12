Noviembre cerró con 23 días sin homicidios en el país

Adhesivo regresó donde todo comenzó: Santa Tecla. La banda más representativa del ska en El Salvador tuvo una vuelta triunfal en una noche de mucho recuerdo en el Gimnasio Adolfo Pineda. «Camino a Casa» marca los 25 años de carrera musical donde la banda entre otras cosas, confirmó que no pierde su vigencia con el pasar del tiempo.

Eso quedó demostrado con su puesta en escena y la conexión mostrada con el público, en una redonda celebración con ese espíritu musical que caracteriza a la banda. Desde el primer acorde, la locura se apoderó del gimnasio tecleño, el cual lució abarrotado para la celebración especial.

El tradicional mosh acompañó las casi dos horas que Adhesivo estuvo sobre el escenario, donde interpretaron sus pegajosas canciones como A Veces, Sueño Americano, Vale Verga, Rompecabezas, La Bacha, Lesbianas, entre otras.

Además, tuvieron invitados especiales de bandas como Adrenalina, Araña, Los Rosty, Out of Control Army.

«Sino es por ustedes durante la pandemia, comentaban los videos que subíamos para que volviéramos, no estuviéramos aquí», dijo Pedro Alfaro, «Dros», vocalista de la banda. Los Adhesivo no estuvieron solos, en su celebración fueron acompañados en el escenario por los nacionales de Los Rosty, el dúo de rap Lng Sht y el fino ska de Out of Control Army, ambos de México, teloneros de altura para un show que se extendió hasta pasada la medianoche.

Finalmente, Adhesivo encontró su camino a casa pero avisó que será apenas el comienzo de algo nuevo para la icónica banda de ska.

