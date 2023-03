VIDEO | Meteoróloga se desmaya en vivo en noticiero de California

Estados Unidos desmintió este jueves las afirmaciones chinas de que su ejército había expulsado a un destructor estadounidense de misiles guiados de operar en torno a unas islas en disputa en el Mar de China Meridional, en un momento en que aumentan las tensiones en la región entre ambas potencias.

La Séptima Flota de la Armada estadounidense dijo que una declaración del Mando del Teatro Sur de China de que había obligado al USS Milius a alejarse de las aguas alrededor de las islas Paracelso -llamadas Xisha por China- era “falsa”.

“El USS Milius está llevando a cabo operaciones rutinarias en el Mar de China Meridional y no fue expulsado”, dijo el teniente general Luka Bakic en respuesta a una consulta de The Associated Press.

“Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando donde lo permita el derecho internacional”, añadió Bakic.

Bakic no quiso comentar si el buque había estado operando en las inmediaciones de las islas Paracelso, que se encuentran en el mar de China Meridional a unos cientos de kilómetros de la costa de Vietnam y de la provincia china de Hainan, ni si se había producido algún tipo de enfrentamiento.

China ocupa las islas Paracel, pero también las reclaman Taiwán y Vietnam.

El coronel Tian Junli, portavoz del Mando del Teatro Sur de China, declaró anteriormente que la armada china había seguido y vigilado al USS Milius después de que “entrara ilegalmente en aguas territoriales chinas de Xisha sin la aprobación del gobierno chino, socavando la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional”.

Dijo que la marina y la fuerza aérea chinas obligaron entonces a alejarse “al buque de guerra estadounidense de acuerdo con la ley”.

“Las tropas del teatro de operaciones mantendrán en todo momento el estado de alerta máxima y tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar con determinación la soberanía nacional, la seguridad, así como la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional”, afirmó.

El incidente se produce en medio de las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en la región, a medida que Washington rechaza la postura cada vez más asertiva de Beijing en el Mar de China Meridional y en otros lugares.

China reclama la propiedad de la totalidad de la estratégica vía marítima, por la que transitan anualmente unos 5 billones de dólares en comercio mundial y que alberga poblaciones de peces y recursos minerales submarinos de gran valor.

Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam y Taiwán también tienen reivindicaciones contrapuestas.

Estados Unidos no reclama las aguas, pero lleva décadas desplegando fuerzas navales y aéreas para patrullar la vía fluvial y afirma que la libertad de navegación y sobrevuelo es de interés nacional.

China ha respondido airadamente con frecuencia, acusando a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos asiáticos y exigiéndole que abandone la región, donde tiene presencia naval desde hace más de un siglo.

Tras el incidente con el USS Milius, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró a la prensa en Beijing que “EE.UU. debe poner fin inmediatamente a tales violaciones y provocaciones”.

“China seguirá tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza la soberanía y la seguridad nacionales y mantener la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional”, afirmó.

