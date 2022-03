Hallan restos humanos y motor en lugar del accidente aéreo en China, según medio local

El caso del asesinato de un bebé de apenas 2 añitos, presuntamente a manos de su madre y padrastro, conmocionó a Tampico, Tamaulipas. La agonía que el pequeño soportó antes de morir debido a una salvaje golpiza ha sido revelada por parte de las autoridades, además de algunos otros eventos escabrosos sobre el caso.

Uno de los datos que han llamado la atención, además de lo que reveló la autopsia realizada al cuerpecito del menor, es la manera en la que su madre Cassandra ‘N’, se mostró ante el mundo externando un “profundo dolor” por “la partida” de su hijo, cuando es ahora ella junto con su pareja Tadeo ‘N’, quienes enfrentan a la ley acusados de haber asesinado al pequeño.

En redes sociales, Cassandra se mostraba afligida, e incluso uno de los mensajes que escribió decía: “Eres un ángel tan puro que este maldito mundo no te merecía, pequeñito, por eso regresaste al cielo donde pertenecías”.

Cabe mencionar que el niño de 2 años de edad fue declarado muerto a las 10 de la noche del 25 de diciembre. Luego de esto, Cassandra, la progenitora, publicaba textos dedicados al bebé, a quien llamaba “Coco”.

“Mi ‘Coco’, te extraño tanto papito hermoso no cuán fuerte pueda llegar a ser, pero aún no lo puedo creer que ya no vas a estar conmigo. Te amo demasiado y te amaré por siempre, papito hermoso. Te mando un beso hasta lo más alto del cielo”, escribió la mujer.

Así mismo, hay registros en los que se señala que el 16 de enero publicó una imagen del féretro blanco del niño y el día 18 realizó otra publicación más sobre su dolor, pero días después fue detenida junto a su pareja, acusados de ser los responsables de la horrible muerte del infante.

Ahora, la pareja se encuentra en el Penal de Altamira, mientras se llevan a cabo los procesos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia que cobró la vida de un inocente.