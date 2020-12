Su padre se casó con su exnovio y decidió donar sus óvulos para que puedan ser padres

El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana autorizó la conciliación entre la imputada Ana Margarita F., de 44 años de edad, y Karina Elizabeth G., de 20 años, luego de que ambas expresaran en la audiencia inicial que deseaban conciliar por amenazas.

La víctima expresó que deseaba que la imputada no la vuelva a amenazar, que no vaya a tomar represalias en contra de ellas y su familia, que cuando se la encuentre la ignore, que no le tire chifletas, que la respete, que se abstenga de hacer cualquier tipo de comentarios acerca de ella; y que no se le acerque.

La imputada aceptó dichas condiciones, las cuales quedaron establecidas para ser cumplidas en un plazo de tres meses. Además, se le advirtió a la incoada que de incumplir con el acuerdo adquirido en la audiencia, se continuará con el presente proceso en el estado en que se hubiere dejado, a petición de la representación fiscal.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre del presente año, cuando la víctima se desplazaba a pie por las cercanías de la terminal de buses Francisco Lara Pineda, de Santa Ana, a la altura de la agencia La Abejita, y la imputada se le acercó y la tomó del cabello iniciándose un forcejeo, donde la agresora intentaba lesionar a la víctima; y al no lograrlo le dijo que la próxima vez que la viera le iba a quitar la vida.

Varios vendedores intervinieron para evitar que continuaran los hechos, por lo que la víctima se fue e interpuso la denuncia. Fue así como agentes policiales fueron alertados de la situación y procedieron en horas de la noche a la captura de la sospechosa en el caserío Los Granados, del cantón Potrero Grande Abajo, de Santa Ana.