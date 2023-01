FOTOS | Dorismar exhibe su retaguardia desde la playa con un hilo dental que no cubre nada

Aunque con Te felicito y Monotonía ya Shakira le lanzaba algunas indirectas a su expareja Gerard Piqué, en la sesión musical #53 del productor Bizarrap, la colombiana no se contuvo más y fue totalmente explícita con el exfutbolista.

De hecho, desde días antes que se lanzara la colaboración, ya se presumía lo que traería la sesión musical, que finalmente se estrenó este miércoles 11 de enero a las 6 p. m., hora Costa Rica, pues incluso en Miami cientos de personas vieron una avioneta sobrevolando con una pancarta que decía: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Además, horas antes del debut del tema, Piqué publicó en su cuenta de Twitter una serie de emojis relacionados con un circo, lo que los fans calificaron como una indirecta al material que la colombiana estaba preparando.

¿Qué cantó Shakira en la sesión musical? En el coro, la cantante reitera lo que “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”; y agrega: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal…pique”, dice.

Y para rematar agrega: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y con la deuda de Hacienda”.

Sin embargo, Clara Chía también se llevó su parte en la sesión musical de Bizarrap.

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio… mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”, canta Shakira.

Y por si quedaban dudas sobre quién habla, la colombiana dice: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”.

Este es el segundo tema que Shakira le dedica a su expareja, pues si bien no lo menciona explícitamente, desde un principio los fans concluyeron que Monotonía era para Piqué, ya que fue el primer tema que la colombiana lanzó luego de su separación del exfutbolista.

Además, la colombiana había dicho en una entrevista exclusiva con la revista Elle que en la etapa de su separación, la música había sido trascendental para poder empezar su proceso de sanación.

“Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, dijo.

Shakira y Piqué fueron pareja por más de 10 años y se conocieron durante la grabación del video de Waka Waka, en el 2010, previo al Mundial de Sudáfrica. Tiempo después, ella se mudó a Barcelona para poder estar junto a él.

Juntos formaron una familia y son padres de Milán y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente.

A principios de junio del 2022 fue cuando se oficializó su ruptura. Desde entonces, se han generado múltiples rumores acerca de ambos, e incluso Piqué ya se deja ver con Clara Chía, su nueva pareja.

(Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeónY cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novato’

[Coro: Shakira]

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh, oh

[Verso 1: Shakira]

Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе’

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

[Pre-Coro: Shakira]

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

[Coro: Shakira]

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uhPa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh, oh

[Verso 2: Shakira]

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva’, hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

‘Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22Cambiaste un Ferrari por un TwingoCambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera’o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

[Pre-Coro: Shakira]

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

[Coro: Shakira]

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

