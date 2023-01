Shakira a Piqué y su novia Clara Chía: «Cambiaste un Rolex por un Casio»

Jeff Beck, uno de los guitarristas más versátiles en la historia del rock, falleció el 10 de enero a la edad de 78 años, víctima de una meningitis bacteriana que contrajo repentinamente, informó su representante Melissa Dragich.

Fanático del blues, Beck comenzó en la década de los 60 como integrante del grupo The Yardbirds, en el que también fungieron como integrantes Eric Clapton y Jimmy Page (otros importantes guitarristas de rock). Años después inició el Jeff Beck Group, reclutando a Rod Stewart como cantante, para después lanzarse como solista y obtener excelentes críticas por álbumes como Blow by blow y Beck-Ola.

En los 80 Beck comenzó a aplicar su técnica con las innovaciones tecnológicas, logrando trabajos tanto experimentales como comerciales. De su álbum Flash, producido por Nile Rodgers, promocionó el que sería su sencillo más popular en los charts, “People get ready”, un cover de Curtis Mayfield que interpretó a dueto con Stewart.

1/2

Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Group

and we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW