Capturan a persona que cometió fraude electoral en La Paz

El Centro de Votación, ubicado en el Centro Escolar Isaac Ruiz Araujo de Suchitoto, brinda prioridad a personas con discapacidad y adultos mayores durante las elecciones para alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano.

Berti de Jesús Castro llegó desde la colonia Nuevo San Juan en su silla de ruedas para poder ejercer el voto. A pesar de haber llegado solo, personas del centro de votación lo esperaban en la entrada para ayudarlo y llevarlo hasta la Junta Receptora de votos (JRV) dónde debía votar.

«Ha sido muy favorable, gracias a Dios hay personas que se prestan para ayudarles a las personas con discapacidad y eso me hizo favorable poder ir a dar mi voto», dijo Castro.

En la misma JRV, también emitió el sufragio Geralina Landaverde y su madre María Erminia Cardoza, de 88 años. «Los muchachos de la entrada me ayudaron con mi mamá, no nos costó nada. En las elecciones pasadas ella no pudo votar porque estaba recién operada de los ojos pero hoy que ya está un poquito mejor me dijo ella que viviéramos a votar», contó Geralina.

A pesar que ambas, tienen dificultades para caminar por problemas de salud, cumplir con su responsabilidad como ciudadano las motivó llegar al centro de votación más grande de Suchitoto, dónde se espera que más de 9,000 personas acudan a emitir el sufragio.

Geralina destaca la prioridad que les ha dado el centro de votación a personas con discapacidad y adultos mayores como su mamá. «Sí nos han dado prioridad. Yo estoy mayor también y hace poco tuve un derrame y se me hace difícil caminar », añadió.

Por otra parte, Melvin Santos y María Díaz, delegados JEM, detallaron que en este centro la afluencia de personas ha sido moderada con respecto a las elecciones del 4 de febrero para presidente y diputados de la Asamblea Legislativa.

