Tres jóvenes mueren baleados en tiroteo que cobró la vida de cuatro personas en Houston

Cuatro jovenes fueron baleadas de muerte en las instalaciones de un complejo de apartamentos en el noroeste de Houston, según anunció el sheriff Ed González.

El tiroteo ocurrió a eso de las 11:15 p.m. este sábado, según Gonzáles.

Oficiales respondieron a la escena por reportes de balazos en un complejo de apartamentos ubicado sobre la calle Bammelwood.

Al llegar al complejo Cypress Ridge Apartments oficiales encontraron a cuatro hombres heridos, según González.

Tres de las víctimas fue pronunciadas muertas en la escena, la cuarta víctima fue trasladada al hospital, pero murió de sus heridas poco después.

Last night, around 11:20 pm, @HCSOTexas units responded to an apt complex located at 2331 Bammelwood. Units found four persons with gunshot wounds; three were confirmed deceased on scene and a fourth was transported to a hospital in critical condition. It appears an argument 1/2 pic.twitter.com/KMYY0ZsE4e