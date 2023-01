Bebé latino murió por sobredosis en Nueva York: reporte forense

Una joven pareja que circulaba por una autopista de California, literalmente, pueden estarle eternamente agradecidos de que sigan con vida a su iPhone 14.

Christian Zelada, de 24 años, y su novia Cloe Fields, de 23, circulaban por la autopista de Angeles Crest cuando decidieron orillarse para dejar pasar a un vehículo que quería rebasarlos; sin embargo, la gravilla suelta que había en el camino provocó que la camioneta Hyundai en la que viajaban perdiera tracción, por lo que terminó volcándose, hizo un giro de 180° y terminó cayendo por un barranco, a unos 90 metros de altura.

El fuerte impacto provocó que el vehículo quedara colisionado boca abajo cerca de un arroyo. Por fortuna, la pareja logró sobrevivir a la caída; la puerta del conductor estaba bloqueada por un árbol, así que los jóvenes salieron de la camioneta por la del copiloto.

Lo primero que notaron es que tenían algunos rasguños en el rostro pero aparentemente, no tenían mayor daño, así que decidieron ir a buscar ayuda. Christian propuso hacer senderismo por el bosque para ver si encontraban a alguien en el camino y cuando dieron los primeros pasos, se encontraron con el iPhone 14 de Cloe.

Al recogerlo se percataron de que en la pantalla del iPhone había el siguiente aviso: “Parece que has estado en un accidente”, y también mostraba la opción para llamar a los servicios de emergencia. En el lugar no había cobertura, pero Zelda pudo usar otra función adicional que presentó Apple el pasado mes de septiembre: la conexión por satélite, lo que permitió enviar más información respecto al sitio en el que se encontraban.

Para su gran sorpresa, tan solo unos minutos después, arribó un helicóptero al sitio del accidente para auxiliar a la pareja.

Vehicle 250 feet over the side, Monkey Canyon, Angeles Forest. #Los Angeles Sheriff’s Department Air Rescue 5 on scene to conduct the rescue. LASD SEB Tactical Medics deployed and hoisted 2 victims out of the canyon. Airlifted to a trauma center. Saving lives priority 1. pic.twitter.com/uRS2qlKHWu