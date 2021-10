Tipos de migraña, síntomas, características y causas de este dolor

“Cuando tenía migraña no quería ni salir de mi casa. Falté al trabajo varias veces y nadie me creía que un dolor de cabeza era para tanto. Tener migraña fue una de las peores experiencias de mi vida”, me contó mi amiga Sandra que durante varios años lidió con esta condición. Existen diferentes tipos de migraña y, aunque comparten síntomas, características y causas, este dolor puede variar de una persona a otra sin que la ciencia se haya explicado todavía con certeza a qué se debe. Incluso puede desaparecer y reaparecer sin razón aparente.

Migraña con aura o sin aura

La literatura médica reconoce dos tipos principales de migraña: la migraña con aura, a la que se llama “clásica”, y la migraña sin aura, reconocida como la más común. El aura se refiere a un conjunto de síntomas neurológicos que advierten cuando el dolor está a punto de ocurrir. Es decir que una persona que sufrirá migraña puede experimentar “aura” unos 10 o 15 minutos antes de que suceda, o incluso hasta 24 horas antes. El aura suele provocar:

Visión borrosa.

Dolor ocular.

Manchas de color o un punto de ceguera temporal.

Visión de túnel.

Ver destellos o estrellas o líneas en zigzag.

Los síntomas

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos enlista varios síntomas de la migraña que pueden variar de una persona a otra, pero que generalmente comienzan con un dolor sordo y empeoran rápidamente. Pueden sentirse como palpitaciones o latidos violentos, particularmente de un lado de la cabeza, detrás de un ojo o en la parte posterior de la cabeza, incluso del cuello. Una migraña puede extenderse de cuatro a 72 horas.

Estos dolores de cabeza pueden acompañarse de:

Escalofríos.

Micción más frecuente.

Fatiga y pérdida del apetito.

Náuseas y vómitos.

Sensibilidad a la luz o al sonido.

Sudoración.

Posteriormente al episodio de migraña la persona puede sentir que su pensamiento no es claro, puede estar somnolienta y experimentar dolor de cuello, lo que se conoce como “resaca migrañosa”.

Causas y tratamiento de la migraña

La migraña es el resultado de una actividad cerebral anormal que puede ser causada por muchos factores. Quizá por ello la ciencia desconoce la causa exacta de una migraña. Comúnmente aparecen entre los 10 y los 45 años de edad, pueden ser hereditarias y son más frecuentes entre las mujeres.

Entre los factores que pueden desencadenar una migraña se encuentran los cambios hormonales durante el ciclo menstrual, falta de sueño, beber alcohol, algún estrés físico, ruidos fuertes o luces brillantes, abstenerse de alguna comida, ciertos aromas, fumar, atravesar por un periodo de estrés o ansiedad e incluso ciertos alimentos. Los más comunes son: chocolate, ciertos quesos, productos con glutamato monosódico, alimentos que contienen tiramina, algunas frutas, encurtidos y embutidos, y algunas nueces y semillas.

No existe un tratamiento o una cura específica para la migraña. Lo más efectivo es tratar de detectar qué la desencadena y abstenerse de ello. Si se presenta con frecuencia lo mejor es consultar a un profesional médico que evalúe la mejor manera de tratar los síntomas y reducir los episodios.