VIDEOS | Yanet García paraliza las redes modelando lencería de encaje y transparencias desde la cama

lleva ya dos meses hospitalizado tras sufrir una fuerte caída y las polémicas no lo dejan de seguir, pues ahora una mujer aseguró ser su presunta hija no reconocida y habló de su interés por estar cerca de él ahora que se encuentra delicado de salud.

Ana Lilia Aréchiga, como dijo llamarse, afirmó que no ha intentado contactar a la familia de Vicente, pues no busca molestarlos; sin embargo, dice que se encuentra preocupada por la salud de “su padre” y espera tener una oportunidad para verlo.

“Lo único que queda es pedirle a Dios, yo no puedo decir nada porque no tengo comunicación con él, le pido a Dios que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él, no quiero fama, sólo que reconozca que tiene una hija y que esta hija no está mintiendo, ni le está pidiendo nada”, expresó Aréchiga en una entrevista que circula por redes.

Resaltó que ella no está buscando dinero del cantante: “Ese señor es mi padre desde que no era nadie. Las regalías son de la esposa y de los hijos. No busco dinero. No necesito su dinero, no me hace falta”.

Finalmente le envió palabras de aliento para su pronta recuperación y pidió conocerlo, aunque sea por medio de plataformas digitales, pues no existe la confianza suficiente para ir a visitarlo al hospital donde está ingresado, a pesar de ser la supuesta hermana mayor.

“El rechazo ya sé que ya lo tengo, ese ya me lo enteré desde las dos veces que platiqué con Alejandro y con Vicente cuando miré a mi padre enfrente. Ya me di cuenta (…) Yo soy su hermana mayor y su mamá bien lo sabe. Yo no les voy a pedir absolutamente nada”, sentenció.