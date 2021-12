VIDEO | Noelia luce su torneada retaguardia al momento de despertarse

Noelia es una verdadera especialista que siempre deleita a sus fans de Instagram con publicaciones en las que despliega erotismo y sensualidad con llamativas prendas que dejan a más de uno con la boca abierta.

En esta oportunidad, la cantante puertorriqueña quiso dejarles un “regalito” y no tuvo reparo en subir un video en el que aparece usando unos leggins semitransparentes sin ropa interior para mostrar en primer plano esos impactantes atributos que conserva a la perfección con 42 años de edad.

“Aquí les dejo el regalito de fin de semana… Me encanta vivir a plenitud mi sensualidad y mi sexualidad… Todo eso no me hace menos cantante ni empresaria 😉 (Eso no lo entienden los ignorantes) ni cómo ayudarlos a esos”, escribió la intérprete de éxitos como “Candela” y “Adicta a tus besos”, al pie del clip que cuenta con más de 53 mil visualizaciones y toda clase de halagos.

Por si no fuera suficiente, Noelia también subió otra publicación en la que mostró cómo carga combustible a su lujoso vehículo, vestida con escotada blusa, botas altas y una minifalda de cuero negro que no alcanzó a tapar del todo su retaguardia.

“😅 Que complicación cuando se te enreda la manguera entre las piernas mientras pones gasolina y tu asistenta no te ayuda a controlar la manguera, ella sigue filmando… 😒😅”, aseguró la hija de Yolandita Monge en aquella oportunidad.