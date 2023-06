Thalía comparte fotos y le llueven comentarios negativos por el uso excesivo de “filtros”

La cantante Thalía el pasado domingo sorprendió a más de 21 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que compartió una galería de fotos donde posa con un look de los años 80, aunque no tuvo la gran receptividad que ella pudo haber esperado.

“Crecer en la época de los ochenta fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente, doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo, ¡escuchábamos mucha música y hacíamos mixtapes!”, comenzó diciendo en la publicación compartida.

“Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera, nomás porque sí Que vivan los 80’s”, finalizó.

Los internautas se tomaron el tiempo de opinar sobre las imágenes más recientes subidas a su perfil, y es que varios llegaron a considerar que tiene exceso de filtros, por lo que creen que su apariencia física se ve un poco distinta a la que realmente es. Además, en diversas ocasiones sus fanáticos le han dicho que tiene ciertas complicaciones para aceptar que tiene 51 años.

“Mi amor, esos filtros no, tus hermosos ojos se ven diferentes”, “¿Alguien robó la cuenta? Porque esta no es Thalía”, “Thalía y sus 100 filtros, salud”, “Mucho filtro”, “Un filtro más y purificas el agua, mi amor”, “¿Qué le pasó a Thalía?”, “Insiste en parecer de 20 años, ya tiene 51, demuéstralos con orgullo“, “Ni te pareces”, “Hay filtro en esa foto”, “Qué rara se ve”, “Menos mal que no tienes ningún filtro”, “Le tema al paso del tiempo”, “Ya madura, eres linda, ahora el pasado es pasado”, “Qué miedo”, “Se te alargó el rostro”, “¿Por qué tiene la cabeza y la cara tan grande? ¿Será la vejez?”, “Con tanta cirugía ya ni te pareces”, “No abuses de los filtros”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

