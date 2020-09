VIDEO: Futbolista brasileño de la selección rusa ve a una anciana descalza y le entrega sus chanclas

View this post on Instagram

Пусть это останется здесь 💔😭⠀ ⠀ Безгранично доброе сердце моего мужа @ari_gol1000 Увидел на улице бабушку босиком , остановился и отдал ей свою обувь . ⠀ ⠀ Я прослезилась в машине. 😢Горжусь 🙏🏾❤️⠀ ⠀ Будьте добрыми ❤️🙏🏾