Justicia libera a pandilleros acusados de desaparecer a repartidor de pizza

Así lo dio a conocer la Unidad de Vida de la Fiscalía de esa jurisdicción, que confirmó que hoy fue notificado el fallo del Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador.

En este proceso se les atribuyen los delitos de Desaparición de Personas y Robo Agravado, a los imputados Nery Vladimir Ramos, de 21 años; Rafael Abdulio Ramos, de 24; Kevin José Ramírez Montoya, de 23 y Víctor Vladimir Cruz Morales, de 24 años.

Los hechos se remontan al 6 de octubre 2020, en Col. San Antonio de Soyapango, cuando la víctima llegó a dejar el pedido de comida rápida y fue interceptado por los imputados, quienes lo interrogaron y amenazaron; aunque la víctima trató de huir escondiéndose en una casa, los delincuentes le persiguieron y sacaron de la vivienda.

Según el relato claro y preciso del testigo, los sujetos se llevaron a la víctima con rumbo desconocido, ademas, describe las acciones y señala a los imputados como partícipes de las acciones delictivas.

“La representación fiscal no está de acuerdo con los parámetros jurídicos planteados por la Jueza, dado que, si bien reconoce en el fallo la existencia del delito, absuelve a los imputados porque considera que no se estableció la participación delictiva y no le da valor probatorio a lo manifestado por los testigos con régimen especial de protección”, explicó la fiscal asignada al caso.

Y es que, a criterio de la Juzgadora, “desde que la víctima se resguardó por unos momentos pidiendo auxilio en una casa, está ya había logrado salir de la esfera de dominio de los imputados”.

“La honorable jueza corroboró durante la audiencia que la víctima fue sacada de la vivienda y ellos se la llevaron con rumbo desconocido, en tal sentido haremos uso de los recursos pertinentes para que se revierta el fallo en mención”, advirtió la fiscal.

La entrega de la sentencia por escrito a las partes procesales se ha previsto para el próximo 3 de febrero.