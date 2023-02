Danna Paola se queda sin falda en pleno show y termina dando suculento taco de ojo

Dos en uno, así es el último exitazo que se ha lanzado Karol G junto con su homóloga colombiana Shakira. El tema de ambas “TQG” es una realidad y además está incluído en el nuevo disco de La Bichota «Mañana Será Boito». La promesa se cumplió,el 24 llegó y este par deslumbró.

“Te Quedó Grande”, lo que implica la nueva canción de Karol G y Shakira, donde la primera muestra mucha piel y la segunda se contonea en látex al tiempo que lanzan frases lapidarias contra sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué. Ya es más que conocido cómo terminaron esas relaciones y las réplicas que tuvieron las mismas en la opinión pública.

“La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona, te miente”, “Qué haces buscando melado si sabes que yo, errores, no repito”, “La vida me mejoró. Por aquí ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da…”, “Que deje estar tirando que yo al menos te tenía bonito”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, “Lo que vivimos se me olvidó, “Te quedó muy grande La Bichota”, “Te ves feliz con tu nueva vida, si ella supiera que me buscas todavía”, “Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la Monotonía”, son parte de las fuertes indirectas que tiene la canción de Shakira y Karol G, TQG.

Justo ayer las colombianas causaron una verdadera euforia en el Times Square de Nueva York. La promoción de su nuevo videoclip fue estrenado a pantalla gigante. Cientos de fans corrían por las calles y hasta dejaron sus pertenencias a medio camino por ver de cerca la proyección de las cantantes.

Desde hace mucho tiempo, la propia intérprete de “El Makinon”, “Provenza” y “Gatubela” quería hacer esta colaboración con la intérprete del “Waka Waka” y “Music Sessions #53” con Bizarrap. Sin embargo y según lo que se contó en su momento, Shakira no respondió.

Con el tiempo Karol G llegó a tocar en la tarima principal del Festival Coachella 2022. Ahí hizo un medley con varias canciones de artistas latinos que jamás se habían cantando en ese stage. Esto, a pesar que varios de algunos de esos artistas sí se habían presentado en el evento. Ricky Martin, Ritchie Valens, Celia Cruz, Selena y por supuesto una de las grandes ídolos de La Bichota, Shakira.

Hoy ese sueño es una realidad. Las unió el desamor, el dolor de una separación, el guayabo o despecho y también la superación. La últimas tres canciones de Shakira han sido unos gritos de guerra para las mujeres. Las canciones de “La Nena de Medellín” también. Ahora juntas hablan de ese sentimiento cuando, “después de la tormenta viene la calma”, donde toda mujer manifiesta estar mejor sin esa persona y dispuesta a seguir viviendo, trabajando y luchando.

