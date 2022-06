Asamblea Legislativa aprueba $50 millones para reforzar el combate a las pandillas en El Salvador

Foto: Diario El Salvador

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo sigue recibiendo honores luego de su triunfo en la élite del tenis. El pasado fin de semana tocó cielo de ese deporte al ganar su primer Grand Slam, en el torneo de Roland Garros, en la modalidad de dobles, junto con su compañero, el neerlandés Jean Julien Rojer. Debido a su triunfo, este día, la Asamblea Legislativa declaró al tenista sonsonateco como «Hijo Meritísimo de El Salvador».

De esa manera, con 77 votos, el pleno legislativo acordó declarar con título a Marcelo Arévalo por quedar campeón en la modalidad de dobles masculino en el Roland Garros.

«Gracias a personas como Marcelo Arévalo que pudieron superar tantas adversidades y alcanzar el éxito. Queremos decirle con orgullo que la Bancada Cyan lo apoyará en sus nuevos retos», expresó el diputado Christian Guevara.

#SesiónPlenaria58✍🏻 Con 77 votos, aprobamos nombrar Hijo Meritísimo de El Salvador al tenista @CheloArevaloATP, campeón en dobles masculino del torneo #RolandGarros 2022. pic.twitter.com/6ASU7In6yD — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 7, 2022

Por otra parte, esta mañana, el destacado tenista ofreció una conferencia de manera de oficial con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) en el que, entre lágrimas, expresó su agradecimiento por el apoyo a su carreta y además prometió brindar todo su apoyo a la infancia.

«Después de 25 años he podido cumplir un sueño ganar un torneo de Grand Slam, esto me motiva tanto que hoy creo estar listo para comenzar a devolver parte del apoyo que he recibido de mi país», indicó el campeón de dobles del Roland Garros.

El siguiente objetivo del deportista es entrar entre los mejores 10 tenistas del mundo, en este momento se ubica como 14 del ranking mundial ATP.

«Quiero estar entre los mejores diez del mundo y ¿por qué no ser número uno?, pero como siempre he dicho, en el tenis hay que ir paso a paso y así se han venido dando las cosa», expresó Arévalo.