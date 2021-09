Tercer sismo de 5.8 grados sacude al país esta mañana de miércoles

Otro fuerte sismo de 5.8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió a Nicaragua, la mañana de este miércoles, y también fue sentido en El Salvador.

El epicentro del temblor fue a 115 kilómetros al sur de playa Las Tunas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Asimismo, el MARN detalló que la profundidad del movimiento telúrico fue de solo 10 kilómetros de profundidad, por lo que fue sentido en varias zonas del país.

Este es el tercer sismo fuerte que sacude Nicaragua este miércoles. El primero fue de 6.3 grados a las 3:57 a.m.; el segundo de 5.4 grados de magnitud a las 6:27 a.m.; y el tercero a las este último registrado a las 6:57 a.m.