Sorprenden a mujer de 57 años en posesión de un manojo de hierba en La Unión

Microempresarios continúan denunciando que hay empresas a las que la Alcaldía de San Salvador adeuda desde hace ocho meses e incluso un poco más de los dos años.

Según auditores, manifiestan que la comuna capitalina viene quebrando a pequeños y medianos empresarios al no cancelarles sus pagos a su tiempo.

El pasado 28 de agosto, los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una deuda de $440 mil por servicios prestados y ventas de productos realizadas a la alcaldía.

“Como emprendedores y microempresarios hemos tratado de darle servicio al Estado y a sus dependencias con el objetivo de querer crecer pero todo lo que era ganancia se convirtió en pérdida porque nuestros acreedores ya nos sumaron intereses al dinero que prestamos para invertir y no hemos contado con el pago”, dijo María, a quien llamaremos así porque para esta publicación pidió cuidar su identidad.

Otro de los afectados denunció que han vendido a la comuna capitalina desde productos desechables hasta de limpieza a utilizar en esta emergencia ocasionada por el Covid-19 “y con mucha confianza ingresamos al banco de datos de ellos como proveedores desde hace ocho meses y pues hemos cumplido, tenemos contratos donde se nos exige que tenemos cumplir y la alcaldía no nos ha cumplido a nosotros. La deuda, solo con nosotros ronda los $15 mil”, aseguró.

También, un grupo musical salvadoreño, afirmó en sus redes sociales que la Alcaldía de San Salvador les debe el pago de un concierto que dieron durante la temporada navideña de 2019. “Hoy se cumplen 8 meses de nuestro concierto de cierre 2019. Fue en el Centro de San Salvador, nuestra ciudad. Bailamos frente a Catedral hasta la madrugada. Dimos un show de más de 2 horas a un público increíble. No se imaginan como lo gozamos”, afirmó el grupo.

“Lo que nunca nos imaginamos es que no nos iban a pagar lo acordado en contrato y orden de compra… Feliz navidad, día de reyes, san valentín, todas las fases del Covid… y seguimos a la espera de que cumplan su deuda”, lamentaron los artistas con larga trayectoria.

Ante esto, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, tuteló las demandas del pasado 28 de agosto y exigió a las autoridades investigar la infracción.

“El no hacerlo es una infracción a esa ley, hay otras leyes como la LACAP y la Ley de la Corte de Cuentas, que son violadas al mismo tiempo si no se cumple con esta responsabilidad. CONAMYPE por ley tiene la obligación de ser el ente ejecutor de la Ley MYPE, ese es un mandato que no vamos a obviar y vamos a hacer que se cumpla”, dijo.

“Apoyamos a estos pequeños empresarios que no han sido satisfechos con el pago de las facturas por sus servicios, algunos hasta 36 meses, la Ley MYPE es clara, tienen la obligación de pagar en 30 días o deben pagar intereses”, reiteró Steiner.

La demanda se realizó en cumpliendo con el artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la MYPE; el monto adeudado por la comuna capitalina es de $440 mil y los pequeños empresarios aseguran no recibir ninguna resolución favorable para el pago oportuno de lo adeudado.