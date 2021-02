Prisión preventiva a hombre que mató a su tía e intentó lo mismo con primos

Ayer sepultaron los cuerpos de la docente, Mayra Yesenia Rodríguez, de 29 años, y sus padres, Balmore Galileo Cerna y Rosa Emilia de Cerna, ambos de 60 años, asesinados a machetazos y disparos en el cantón Moro Grande Abajo, del municipio de Acajutla, en Sonsonate.

Familiares y amigos acompañaron los restos hasta el cementerio del cantón Metalío, de Acajutla, quienes también lamentaron el repudiable hecho, muchos de los asistentes manifestaron, entre lágrimas, que la familia será recordada por ser nobles y de buen corazón.

El cortejo funebre fue acompañado por marichis. Asimismo asistieron compañeros y amigos de la universidad donde estudiaba la docente, quienes dijeron que pronto se graduaría de licenciada en Educación, con Especialidad en Ciencias Naturales.

“Es muy dolorosa su partida. Mayra sabía lo mucho que la amaba y lo importante que era en mi vida, y ellos (padres) jamás me hicieron un mal gesto, me aceptaron y me hicieron sentir uno más de su familia. Fue muy difícil para mi asimilar lo ocurrido, pero debemos orar para que tengan un descanso eterno”, dijo, entre lágrimas, el novio de la joven asesinada.

La zona donde ocurrió el lamentable suceso es asediada por estructuras pandilleriles, por lo que la familia pidió a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil, dar con los culpables del crimen.

Hasta el momento no se reportan capturas asociadas a este acto criminal.