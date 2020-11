Nayib Bukele cuestiona a fiscal general por no procesar a Roberto d’Aubuisson: “El alcalde ha acumulado una serie de delitos evidentes”

Las autoridades del Ministerio de Hacienda (MH) presentaron un aviso contra el magistrado presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, por posibles faltas establecidas en el Código Penal.

El titular del MH, Alejandro Zelaya, explicó que presentaron aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el referido magistrado porque reveló información de una auditoría en curso, cuando todavía no había finalizado el procedimiento formal. Esta acción puede constituir una violación al artículo 324 del Código Penal y, de comprobarse el ilícito, son de cuatro a seis años de prisión.

Anzora expresó ante los medios de comunicación –hace una semana– que habían detectado que Hacienda sí tenía fondos en la caja fiscal (líquidos) al momento en el que se requería transferir fondos para los salarios de los diputados y también transferir el FODES. Los datos forman parte de los que se han obtenido de la auditoría que la Corte está efectuando al ministerio, pero no se trata del informe final. “Por ley orgánica de la Corte de Cuentas, el magistrado Anzora no puede tener acceso a los expedientes de auditoria ¿Por qué fue a revisar expedientes a los que legalmente no tiene acceso?”, indicó el titular de Hacienda.

En este sentido, Zelaya señaló que el magistrado presidente de la CCR dio estas declaraciones antes de que cierre el proceso en la Cámara de 1ra Instancia. Esto significa que Hacienda no ha tenido ni noticia de los presuntos hallazgos, ni tampoco ha podido presentar sus elementos de defensa. “No se nos está asegurando que se vayan a respetar nuestros derechos a un debido proceso”, subrayó el ministro de Hacienda.

Las faltas que se señalaron contra el funcionario de la CCR incluyen el irrespeto al secreto profesional y falta a la imparcialidad político partidaria.

El equipo de Hacienda cumplió con los plazos y pidió también que se le enviaran las respectivas notificaciones, pero nada de eso sucedió. “Habían dicho que había fondos y eso es falso”, insistió el titular del MH. “No sabemos cómo llegó a esa conclusión”, agregó.