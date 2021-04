Mario Ponce asegura que diputados salientes tienen miedo a enfrentar las consecuencias de la Ley de Reconciliación Nacional

El todavía presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró que ayer, durante la última sesión plenaria de la actual legislatura, no pasó a votación la superación al veto del Presidente de la República, Nayib Bukele, a la Ley Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional por temor de los partidos a enfrentar las consecuencias de sus actos durante el conflicto armado.

Si superaban el veto del presidente Bukele, la Sala de lo Constitucional tendría que haber resuelto a favor de una de las partes, lo cual parece que fue evaluado por los actuales legisladores, por lo que decidieron no dar los votos por temor a quedar en desventaja.

“En el caso de la Ley de Reconciliación Nacional no pasó por cuestiones de interés de algunos grupos parlamentarios que no tenían los votos. Arena no tenía los votos completos a favor de esa ley, tampoco los tenía el Frente, porque le tienen miedo a que esa ley se ponga en práctica, en el sentido de que va a provocar alguna persecución de algunos actores que en aquel momento fueron partícipes”, sostuvo Ponce.

Para el presidente del Órgano Legislativo “la superación del veto era correcta, pero no ayer, sino desde hace un buen rato”, pues Ponce sí estaba de acuerdo en que era la Sala de lo Constitucional la que debería haber resuelto quién tenía razón, si la Asamblea o el Ejecutivo.

El presidente Bukele fue enfático ante la intensión de los diputados de superar el veto. “Han decidido superar mi veto a la ley de amnistía… ¡Felicidades! Pero antes de que este adefesio jurídico entre en vigencia, será derogado por la nueva Asamblea Legislativa. Díganle a sus financistas, que tendrán que pagar por sus crímenes, que esta vez les van a quedar mal”, afirmó.

Los diputados de Nuevas Ideas que asumirán la Asamblea el 1 de mayo respaldan al mandatario y han asegurado que “no permitirán que los criminales queden impunes” con una ley que realmente haga justicia y permita resarcir los daños a las víctimas del conflicto armado.