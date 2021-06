Joel Valle reportó desaparecida a Flor García un día después de haberla asesinado, según director de la PNC

Flor María García Valle ya tenía 24 horas de haber perdido la vida cuando su pareja, el odontólogo Joel Valle, denunció su desaparición a la Policía Nacional Civil (PNC).

El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, indicó que Valle diseñó su estrategia para hacer ver que él era la víctima y su esposa se había perdido sin que él tuviera algún tipo de relación.

Sin embargo, Chicas sostuvo que, según sus investigaciones, Flor ya tenía 24 horas de haber perdido la vida a manos de su pareja. “Él llegó a las 9:00 de la noche del 16 de marzo a interponer la denuncia, pero a criterio de nosotros tenía 24 horas de haber ocurrido (el crimen), él (Joel) llegó a plantar su teoría”, aseguró el director de la PNC.

Chicas explicó que el esposo interpuso la denuncia la noche del 16 de marzo, y hace la teoría de los hechos, pero hay cosas que no cuadraban, por lo que PNC inició a investigar. “Él manifestó que ella dejó su celular y nosotros iniciamos con las investigaciones y no cuadraban sus declaraciones, iniciamos entrevistas y realizamos peritajes de tecnología y había algo que no cuadraba con la teoría que él había diseñado”, dijo Chicas.

Asimismo, Chicas contó que Valle trató de hacer es un caso bien meditado para evadir la justicia, pero sus propias inconsistencias lo delataron.