El Salvador ha incautado más de $1,000 millones en droga

«Vamos a finalizar, primero Dios, con cifras abajo de los dos (homicidios por cada 100,000 habitantes) y esto nos ubica como el país más seguro del continente», destacó el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, al referirse este miércoles, a las proyecciones del Gabinete de Seguridad sobre la tasa de homicidios de 2024.

El funcionario resaltó que desde la implementación del Plan Control Territorial, en junio de 2019, El Salvador ha experimentado una significativa mejora en la seguridad, con una reducción drástica en la tasa de homicidios, pasando de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023.

«El 2023, que ya tuvimos todo el año completo con régimen de excepción, logramos una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes y esto ya ubicaba a nuestro país como el país más seguro del continente, de América Latina, pero ahí estaba Canadá que tenía niveles más bajos», mencionó.

El funcionario subrayó que los niveles de seguridad con los que cuenta el país son tan altos que el pasado octubre solo se registraron cuatro homicidios, «cuando antes, un día que hubieran cuatro homicidios, era un día que habíamos estado en paz, ahora es todo en un mes, cuatro homicidios».

Según Merino Monroy, mantener esos niveles de seguridad requieren del gabinete de seguridad que esté empeñado al 100 %, y que a pesar de tener bajo control a las pandillas el trabajo continúa para erradicar otros delitos.

«Que los que crean que porque se ha logrado controlar a las pandillas ya estamos tranquilos, no, el trabajo todavía es constante, todavía mucho más fuerte porque hay que mantener niveles, pero eso no es porque, por el ego de nosotros, es porque la población así lo requiere, porque la población ya experimentó estar viviendo en paz, ya vio lo bonito que es este país, cómo lo pueden disfrutar y no sólo los salvadoreños», destacó.

Merino Monroy resaltó que el clima de seguridad incrementó el turismo, «es impresionante la cantidad de extranjeros que vienen al país y lo promocionan afuera, porque hay gente que dice, yo tenía miedo de ir a El Salvador porque dicen que el régimen de excepción, empiezan a hablar de eso, y ahora dicen que aquí no existe eso, y van y les cuentan a la gente y que aquí es bonito, que la gente es muy amable».

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...