Detienen a alias «Saeta», cabecilla de la MS-13 en El Salvador

«Hemos descansado de que los bichos [colaboradores de pandillas] vengan a recoger el dinero de la renta [extorsión], y nosotras aprobamos lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Con los soldados y todos los controles que han puesto nos sentimos seguras», comentó Ana Chicas, vendedora de diferentes productos en el parque de la colonia Ciudad Pacífica, de San Miguel.

La mujer descartó que se sienta incómoda por la presencia de la seguridad pública, al contrario, le agradeció al Gobierno por proporcionar vigilancia en la zona, ya que dijo que a la mayoría de los comerciantes los extorsionan.

Ella contó que desde que instaló su venta en la zona, los colaboradores de una pandilla que delinque en la colonia llegaron a pedirle $10 diarios, a cambio de permitirle trabajar y no matarla. «Acá tenemos libertad, no hay toque de queda como dicen en las redes [sociales]. Mejor aún, al haber policías no hay tantos cipotes vagos y no han venido a pedirnos dinero. Ojalá que los soldados acá estuvieran siempre y no tuviéramos que volver a la realidad de estar entregándoles el dinero. Todo lo que el presidente está haciendo es excelente», aseveró.

Carolina Amaya vive en la cuarta etapa de la colonia y también dijo que se siente protegida al ver que los soldados y los policías están instalados en las entradas de la colonia.

«Eso que estén viendo quién entra, quién sale y qué es lo que andan en los carros, es muy bueno, ya que antes veíamos a los pandilleros que andaban como si nada. Acá en la colonia sabemos quiénes son de pandillas y gracias a Dios que por hoy se han desaparecido», expresó.

En la entrada de la colonia Ciudad Pacífica permanece un grupo de soldados que verifica que los conductores de vehículos y los motociclistas no lleven objetos ilícitos.