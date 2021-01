Capturan a sujeto por violar a niña de 5 años en La Unión

El ministro de Trabajo y Previsión social, Rolando Castro, afirmó que el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt sigue sin cumplir sus obligaciones del pago de las retenciones laborales de los empleados de esa comuna, por lo cual muchos de ellos han caído en mora con el FSV y en sus créditos con bancos y casas comerciales, a parte de no tener movimientos en sus cuentas de AFP.

“El alcalde de San Salvador se ha apropiado y no ha pagado las retenciones laborales de los trabajadores, como el seguro social y AFP. Este es un delito de carácter legal”, recalcó el funcionario en Entrevista AM de Canal 10 y añadió que dice no tener dinero para esas obligaciones, pero suscribe contratos de campaña de imagen por “más de medio millón de dólares y en pago por adelantado”.

El alcalde de San Salvador tiene facturas pendientes con MIDES, empresas de transporte de basura en góndolas de la planta de transferencia Aragón a MIDES, en Nejapa y con gasolineras que les provee combustible.

De igual forma denunció nuevamente al alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubussion, por cumplir con una resolución de un juzgado que le ordenó el reinstalo de trabajadores despedidos injustamente para darle vida a la empresa TECLASEO en julio de 2018.

Rolando Castro espera que la Fiscalía General de la República cumpla con la ley. “No sé por qué la FGR no actúa con los alcaldes de Santa Tecla y San Salvador. Los alcaldes están incumpliendo la Ley, estos alcaldes son delincuentes. La Ley debe aplicarse a quien quiera que sea y no debe ser selectiva”, detalló.

Además, Castro dijo que el Ministerio Público tiene un caso pendiente de esclarecer como es el asesinato del dirigente sindical Weder Meléndez.

“Hubo un asesinato de un dirigente sindical, como Ministerio de Trabajo nos corresponde mandar un expediente a la OIT y tenemos pruebas y evidencia sobre la autoría Intelectual”, concluyó el ministro de Trabajo.