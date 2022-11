Autoridades instan a cumplir medidas anti-COVID-19

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, en conferencia de prensa, actualizó los datos de la situación del volcán Chaparrastique, en San Miguel.

El funcionario confirmó que el volcán, en el oriente del país, está en un proceso de desgasificación, el cual no reporta indicios de magma.

“El parámetro de dióxido de azufre no ha aumentado, la desgasificación no está trayendo nuevo material magmático […] no hay movimiento que pueda indicar aumento de la presión dentro del volcán”, dijo.

A la fecha, las autoridades han registrado 86 explosiones desde la semana pasada, aunque aclararon que el volcán tiene actividad durante todo el año, por lo que anticiparon que la desgasificación continuará en los próximos días.

“Se han registrado hasta el momento 86 explosiones, un promedio diario de 14 emanaciones de gas y de ceniza que alcanzan hasta los 500 metros”, afirmó López.

“Si detectamos cambios en esta actividad, vamos a informar. Se mantiene el proceso de desgasificación. No podemos asegurar que habrá una erupción, tampoco lo podemos descartar. Continuaremos el monitoreo 24/7”, Ministro @lopezfernando. pic.twitter.com/0dpAYQN97o — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) November 21, 2022

Según las autoridades del MARN, como Gobierno están listos para atender cualquier emergencia: preequipó 26 albergues con una capacidad para resguardar a 10 mil personas, cuenta con una flota vehicular para movilizar a 2,700 personas de forma simultánea y está en permanente observación del volcán de San Miguel.

El ministro de Medio Ambiente hizo nuevamente un llamado a la población a tener precaución y no realizar actividades cerca del volcán.