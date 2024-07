VIDEOS | Asistentes al mitin ven al atacante de Trump poco antes de disparar

En las redes sociales se ha viralizado un video en el que se aprecia cómo varios asistentes al mitin del expresidente estadounidense Donald Trump en Butler, Pensilvania, ven al autor de los disparos contra el candidato republicano arrastrándose por el tejado de un edificio, minutos antes de que abriera fuego.

En la grabación, los participantes se percatan de la presencia del hombre armado y empiezan a llamar la atención de los demás, llamando incluso a los agentes de seguridad. El FBI confirmó que Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue el autor del ataque.

🚨Wild video shows the shooter crawling into position while folks point him out to law enforcement at Trump rally. pic.twitter.com/pYRvkSWZSb

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) July 15, 2024