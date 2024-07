VIDEO | El tirador de Trump apareció en un anuncio de BlackRock

El autor del intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump apareció brevemente en un anuncio publicitario de la sociedad de inversión multinacional BlackRock, según confirmó la compañía este domingo.

«En 2022, publicamos un anuncio en el que aparecía un profesor del instituto Bethel Park, en el que varios estudiantes no remunerados aparecían brevemente en segundo plano, incluido Thomas Matthew Crooks», dijo la empresa en comunicado enviado a Reuters.

JUST IN:

🇺🇸 Thomas Matthew Crooks, the 20 year old shooter who tried to assassinate President Donald Trump was featured in a BlackRock commercial in 2023. pic.twitter.com/nyb3v6UWyh

