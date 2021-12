VIDEO: Socorristas intentan bajar a un hombre herido, pero lo dejan caer desde el techo de un garaje

Conseguir un empleo en medio de una pandemia y sin acceso a redes sociales ni bolsas de trabajo online puede parecer una tarea imposible, sin embargo, Ángel Medina lo logró. El hombre de 44 años no tenía dinero para imprimir su CV, por lo tanto, decidió redactarlo a mano y entregarlo en los comercios de su barrio. A los pocos días recibió más de 30 propuestas de contratación.

La historia de Medina, oriundo de Hermosillo, una ciudad de México, se dio a conocer en las redes sociales y tras conmover a los usuarios, se coló en los canales de noticias locales. El hombre había perdido un hijo durante 2020 y la falta de trabajo lo dejó en una situación dramática.

Sin dinero para imprimir su Currículum Vitae y menos aún, acceder a una computadora, Ángel tomó un par de hojas, una lapicera, y redactó algunas de sus cualidades y experiencias laborales: “Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios” escribió.

El hombre distribuyó los CV en distintos puntos de la ciudad pero su búsqueda y su historia de vida terminaron plasmadas en las redes sociales gracias a una persona que compartió detalles de su situación. Esto hizo que el caso se viralizara y en poco tiempo Medina recibió cerca de 30 propuestas.

De esta forma, el trabajador pudo conseguir un lugar disponible en un rancho de Guadalajara y alentó a que aquellos que estén en su misma situación no bajen los brazos: “Uno piensa que las cosas así se van a quedar mal, pero la verdad es que no. A veces las cosas andan mal pero luego vienen las cosas buenas, así me pasó a mí”, relató y agregó que había decidido realizar el CV a mano porque no tenía ni un peso para imprimir suficientes hojas.