Sylvester Stallone se muestra en contra de los planes para un filme acerca de Ivan Drago, personaje de la saga “Rocky”

Un hispano de 24 años se encuentra en necesidad desesperada de un riñón, el tiempo se le agota y requiere de un donante urgentemente.

Victor Robles ha estado en tratamientos de diálisis por casi dos años. Él se enteró que su riñón le estaba fallando cuando fue admitido a un hospital por una cortadura en uno de sus dedos de la mano.

Su vida ha cambiado totalmente y ahora lo único que importa es encontrar un riñón.

La desesperada situación lo ha llevado a buscar un donante en las calles.

No le importa a Robles pasar 12 horas parado en una esquina con una pancarta y su máquina de diálisis conectada a él pidiendo que alguien le done un riñón.

