Pfizer anuncia que su vacuna previene el COVID-19 en más del 90%

En las redes sociales se ha hecho viral el caso de un cura español, quien a pesar de los efectos de la pandemia por el Covid-19, reclamó a su feligresía ya que según él, hay pocos que ofrendan económicamente y hasta muchos que nunca han dado nada.

En su discurso, el párroco Emilio Montes acusó de tacaños a los miembros de su comunidad, pues muchos no han aportado a la financiación de las obras de rehabilitación de la iglesia del Cristo de Valdepeñas.

De acuerdo al líder religioso, el de la congregación, muchos de los asistentes a la misa “llevan años donando poco o nada”, por lo que decidió hacerles un llamado de atención para que aporten a la iglesia.

“¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar”, expresó el padre Montes. “Se ve que eso no os importa”, agregó a sus fieles.

“¿Eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 euros? Y yo les hago la trampa y me hago el tonto. Es que 6 euros al mes, tampoco es nada”, continuó diciendo.

Además, añadió que “hay otra persona que lleva hasta 8 años repitiéndome más de 15 veces que a ver si me daba su número de cuenta para cargarle la cuota. En estos 8 años nunca me lo ha traído y el otro día me llamó para que le buscara un sitio para la inauguración”.

“cómo se puede tener la cara tan dura. La gente se piensa que somos tontos. Que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto”, concluyó el religioso.