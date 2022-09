Esta es la predicción que habría realizado Nostradamus sobre el reinado de Carlos III

Un entrenador de futbol americano de la Escuela Secundaria Vallejo en el Área de la Bahía de San Francisco recibió un disparo el martes por la tarde después de interrumpir una pelea, informaron las autoridades de California.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Vallejo le dijo a Fox News Digital que varios estudiantes estaban peleando con “hombres desconocidos” cuando intervino el coach.

UPDATE: Video of fight outside Vallejo High, before one group took off in car & fired back toward 2nd group, hitting & wounding coach who had intervened in dispute. @VallejoPd investigating. 📹: @VallejoCrime pic.twitter.com/5Pdkz9E3Qs