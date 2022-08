Aumenta a 37 la cifra de fallecidos por inundaciones en Kentucky

Los estados de California e Illinois declararon este lunes el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono, sumándose así a Nueva York, que ya hizo lo propio el pasado viernes.

Se da la circunstancia de que los tres estados que han declarado la emergencia son los que albergan las tres mayores ciudades de Estados Unidos: Nueva York, Nueva York; Los Ángeles, California y Chicago, Illinois.

La declaración de emergencia autoriza a las agencias de los estados a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades para luchar contra esta enfermedad.

To support CA's monkeypox vaccine efforts, we have declared a state of emergency. We're working to ensure those most at-risk are the focus for vaccination & treatment. We’ll continue to work with @WhiteHouse & stand with LGBTQ communities fighting stigmas.https://t.co/XtyE54QOou